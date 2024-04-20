Обижают деда: Запад США встретил Байдена портретами Трампа на постерах c надписью "F. Biden" и неприличными жестами

Байдена расстроили оскорбительные плакаты с Трампом на провинциальном Западе США

1:14 Your browser does not support the audio element. Мир

Джо Байден в ходе предвыборной кампании посетил штаты провинциального Запада США и вернулся в расстроенных чувствах.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Возрастной политик искренне полагал, что американцы готовы сделать выбор в пользу демократии и свободы, которые он ассоциирует именно с собой. И даже призвал поступить именно так. Но сограждане ответили на это шутками и мемами. А настрой западных штатов страны и вовсе расстроил кандидата на высший пост в государстве.

"Никогда не думал, что увижу такие постеры… проезжая по городам и местечкам Запада… Большие постеры c Трампом, где в центре надпись «F. Biden» (Fuck Biden) и там был еще маленький мальчик, который показал мне средний палец… ему 7-8 лет от силы", - недоумевает дедушка

Между тем в высших кругах США своя атмосфера. Так, члены семьи Кеннеди поддержали кампанию по переизбранию президента Байдена. И это несмотря на то, что Роберт Ф. Кеннеди-младший все еще баллотируется в качестве независимого кандидата на пост президента в ноябре 2024 года.