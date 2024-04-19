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Американский бизнесмен получил срок за помощь в обходе антироссийских санкций

В США вынесли приговор бизнесмену за антироссйские сакнции

3:05
Мир

Руководителя американской компании Metalhouse LLC Джона (Хуррема) Кэна Анслана приговорили к шести годам заключения за участие в заговоре для отмывания средств и пособничество в обходе антироссийских санкций, как было заявлено министерством юстиции США в пятницу.

В США вынесли приговор бизнесмену за антироссйские сакнции
Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Известно, что Джон Кэн Ансалан, также известный как Хуррем Кэн Ансалан, президент зарегистрированной в Орландо (Флорида) компании по торговле сталью Metalhouse LLC, был осужден за участие в сговоре для легализации денег и пособничество в нарушении американских санкций. Это уточнил минюст.

Отмечается, что обсуждается вопрос о нарушениях, связанных с украинским предпринимателем Сергеем Курченко, который был включен в список лиц, против которых применяются антироссийские санкции министерства финансов США. Предварительное соглашение о сотрудничестве с следствием заключил сам Ансалан: в октябре прошлого года он признал свою вину и договорился вернуть 160 миллионов долларов, полученных в результате преступной деятельности. Согласно американским юридическим органам, за участие в мошеннической схеме предыдущего года также был осужден на 21 месяц федерального заключения бывший деловой партнер Ансалана, гражданин Белоруссии Сергей Карпушкин, проживающий в Майами. Он также признал свою вину в участии в сговоре для отмывания денег и обязался вернуть 4,7 миллиона долларов, полученных незаконным путем.

Курченко находится под американскими санкциями с 2015 года; по информации американского минюста, они были введены из-за "его участия в незаконном захвате государственных активов или экономически значимых предприятий Украины". Впоследствии, в 2018 году, министерство финансов США также ввело санкции против компаний, связанных с Курченко, таких как ООО "Компания "Газ-Альянс" и ЗАО "Внешторгсервис", обвинив их в "поддержке и предоставлении материальной помощи так называемым Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике".

В рамках следствия установлено, что Ансалан и Карпушкин "были причастны к коммерческим операциям с компаниями, находящимися под американскими санкциями, запрещающими американцам сотрудничать с ними, такими как Курченко и компании "Газ-Альянс" и "Внешторгсервис", с целью закупок сталелитейного оборудования и сырья". Согласно данным дела, представленным минюстом США, схема действовала в период с 2017 по 2021 год, и общая сумма сделок по закупкам металлопродукции у фирм, находящихся под санкциями, превысила 150 миллионов долларов. Участники схемы "сознательно" скрывали происхождение товаров, предназначенных для ввоза в Соединенные Штаты, и не имели необходимых разрешений, сообщил минюст.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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В США вынесли приговор бизнесмену за антироссйские сакнции
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