Украина будет бороться с возможным бегством мобилизованных осужденных путем отправки на линию фронта

На Украине заявили, что сужденные будут отправляться на линию фронта

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В случае мобилизации в ВСУ осужденные на Украине не могут служить в тыловых регионах страны. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации, который вступит в силу 18 мая.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Согласно новому законодательству, военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции.

Осужденные, отправляемые на фронт, будут считаться условно свободными гражданами. Они будут служить в подразделениях на линии фронта или непосредственно в зоне боевых действий. Глава Украинского минюста Денис Малюська отметил, что выгоднее отправлять на фронт осужденных за убийство, так как они обладают навыками убийства, делая их более эффективными и безопасными, чем те, кто грабил.

Документ о мобилизации также обязывает всех военнообязанных обновить свои данные в военкомате в течение 60 дней с момента вступления закона в силу. Это можно сделать лично или через "электронный кабинет призывника". Повестка будет считаться врученной, если призывник не видел ее лично, а штамп о невозможности личного вручения был поставлен. Уклонистам могут быть лишены права управления автомобилем, а сроки демобилизации не прописаны.

Введенный на Украине режим военного положения запрещает выезд за пределы страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет на время действия данного режима.