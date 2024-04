Украина будет бороться с возможным бегством мобилизованных осужденных путем отправки на линию фронта

В случае мобилизации в ВСУ осужденные на Украине не могут служить в тыловых регионах страны. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации, который вступит в силу 18 мая.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license