Иран выявил все ядерные объекты Израиля и гоотов нанести по ним удар

Иран пригрозил Израилю денуклеаризацией в случае его агрессии

1:30 Your browser does not support the audio element. Мир

В "Корпусе стражей Исламской революции" сделали ряд заявлений в адрес Израиля.

Фото: coralreef.noaa.gov by Министерство энергетики США

Во-первых, руководство Корпуса — надправительственной силовой организацией в Иране, сочетающей идеологическую работу, оборонные функции и функции спецслужб, заявило, что Иран не опасается атак Израиля на свои ядерные объекты.

"Иран готов отражать любые атаки Израиля на свои ядерные объекты."

Во-вторых, было заявлено, что ядерные объекты Израиля тоже известны иранским военным и удар по ним будет неизбежным в случае эскалации.

"Иран выявил дислокацию всех ядерных объектов Израиля и готов в любую минуту нанести по ним удар в случае агрессии Тель-Авива".

Удар будет зеркальным в случае эскалации, и нападению подвергнутся объекты, аналоги которых атакует Израиль.

"Иран мгновенно нанесёт зеркальный удар по Израилю в случае нападения на иранские ядерные объекты".

Иран 14 апреля нанёс "удар возмездия" по Израилю за уничтожение консульства в Дамаске 1 апреля. Со своей стороны руководство Ирана считает инцидент исчерпанным и предупреждает Израиль о недопустимости ответного удара. Мнение Ирана разделяют все члены СБ ООН и даже США. Однако Израиль всё ещё колеблется, и ряд политиков в стране требуют действовать решительно, без оглядки на союзников.