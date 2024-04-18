Марджори Тейлор-Грин, которая является членом Палаты представителей Конгресса Америки, утверждает, что жители США хотят, чтобы между Россией и Украиной было заключено мирное соглашение.
В своих социальных сетях конгрессвумен написала, что не нужно отправлять деньги Киеву. И о том, что американцы хотят заключения мира между Москвой и Киевом.
Тейлор-Грин просит прекратить конфликт, чтобы больше не было жертв. А также предложила представителям Конгресса не тратить деньги на Киев, а подумать о границах Америки.
Напомним вам, что в начале апреля конгрессвумен сказала, что власти США могут приблизить мировую войну, если продолжат отправлять деньги в Киев. А ранее она говорила о том, что предоставленный Америкой кредит Украине не будет возвращен, и это, в свою очередь, приведет к финансовым проблемам для будущих поколений американцев.