Марджори Тейлор-Грин сказала, что народ Америки хочет, чтобы между Россией и Украиной был заключен мир

Тейлор-Грин заявила, что граждане США хотят мира между Москвой и Киевом

0:59 Your browser does not support the audio element. Мир

Марджори Тейлор-Грин, которая является членом Палаты представителей Конгресса Америки, утверждает, что жители США хотят, чтобы между Россией и Украиной было заключено мирное соглашение.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

В своих социальных сетях конгрессвумен написала, что не нужно отправлять деньги Киеву. И о том, что американцы хотят заключения мира между Москвой и Киевом.

Тейлор-Грин просит прекратить конфликт, чтобы больше не было жертв. А также предложила представителям Конгресса не тратить деньги на Киев, а подумать о границах Америки.

Напомним вам, что в начале апреля конгрессвумен сказала, что власти США могут приблизить мировую войну, если продолжат отправлять деньги в Киев. А ранее она говорила о том, что предоставленный Америкой кредит Украине не будет возвращен, и это, в свою очередь, приведет к финансовым проблемам для будущих поколений американцев.