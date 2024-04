Марджори Тейлор-Грин сказала, что народ Америки хочет, чтобы между Россией и Украиной был заключен мир

Марджори Тейлор-Грин, которая является членом Палаты представителей Конгресса Америки, утверждает, что жители США хотят, чтобы между Россией и Украиной было заключено мирное соглашение.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license