Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Таяни считает, что если Украина проиграет, РФ не согласится на переговоры
У судна, вызвавшее обрушение моста в Балтиморе, были проблемы с электричеством
Анджелина Джоли заработала 100 миллионов долларов на разводе с Брэдом Питтом
Ковалев рассказал, что восстановление после травмы идет хорошо
FT: страны Балтии не обеспокоены возможным приходом Трампа к власти
Западные области Украины больше не остаются в стороне от мобилизации
Певица Валерия на ощупь узнала продюсера Иосифа Пригожина
РИА Новости: Украина готовит Харьковскую область к боям
Джо Байден заявил о каннибалах, мешающих поискам тела его погибшего дяди
Марджори Тейлор-Грин сказала, что народ Америки хочет, чтобы между Россией и Украиной был заключен мир

Тейлор-Грин заявила, что граждане США хотят мира между Москвой и Киевом

0:59
Мир

Марджори Тейлор-Грин, которая является членом Палаты представителей Конгресса Америки, утверждает, что жители США хотят, чтобы между Россией и Украиной было заключено мирное соглашение.

Тейлор-Грин заявила, что граждане США хотят мира между Москвой и Киевом
Фото: flickr.com by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

В своих социальных сетях конгрессвумен написала, что не нужно отправлять деньги Киеву. И о том, что американцы хотят заключения мира между Москвой и Киевом.

Тейлор-Грин просит прекратить конфликт, чтобы больше не было жертв. А также предложила представителям Конгресса не тратить деньги на Киев, а подумать о границах Америки.

Напомним вам, что в начале апреля конгрессвумен сказала, что власти США могут приблизить мировую войну, если продолжат отправлять деньги в Киев. А ранее она говорила о том, что предоставленный Америкой кредит Украине не будет возвращен, и это, в свою очередь, приведет к финансовым проблемам для будущих поколений американцев.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Константин Эрнст вернул Урганта на Первый канал

Шоумену исполнилось 46 лет.

Генеральный директор Первого канала Эрнст публично поздравил Урганта в эфире КВН
Академик Алексеенко назвал геотермальную энергию самой экологичной
На Земле найден абсолютно чистый и неисчерпаемый источник энергии
Опрыскайте бабушкину квартиру уксусом, и вот для чего
Готовящийся стать отцом Илья Авербух ответил на вопрос, кого хочет больше — мальчика или девочку
Российская армия разбивает тылы ВСУ, начинаются атаки на Очеретино Дмитрий Плотников Русская Финляндия всегда купалась в русских рублях  Сергей Лебедев Израиль решает, чем ответить на однодневную "имиджевую" войну Ирана Юрий Бочаров
Секреты послесмертного существования: квантовая природа человеческого сознания
Дождутся из армии: это самые верные породы собак
Искушение волос: три оттенка, которые заводят мужчин
Искушение волос: три оттенка, которые заводят мужчин
Последние материалы
Тейлор-Грин заявила, что граждане США хотят мира между Москвой и Киевом
FT: страны Балтии не обеспокоены возможным приходом Трампа к власти
Западные области Украины больше не остаются в стороне от мобилизации
Певица Валерия на ощупь узнала продюсера Иосифа Пригожина
РИА Новости: Украина готовит Харьковскую область к боям
Джо Байден заявил о каннибалах, мешающих поискам тела его погибшего дяди
Глава Евродипломатии: единственный возможный план по Украине — план Зеленского
Ученые дали ответ, зачем кошке хвост
В Татарстане из-за мигрантов цены на такси вновь "взлетят"
РИА Новости: Украинская армия уничтожает инфраструктуру Харькова
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников