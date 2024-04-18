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"Действительно много каннибалов": Джо Байден раскрыл причину невозможности поиска тела его погибшего дяди

Джо Байден заявил о каннибалах, мешающих поискам тела его погибшего дяди

0:31
Мир

Президент США Джо Байден сообщил, что тело его дяди Эмброуза Финнегана, погибшего во время авиационной катастрофы в Новой Гвинее во время Второй мировой войны, не было обнаружено из-за присутствия каннибалов в регионе.

Джо Байден заявил о каннибалах, мешающих поискам тела его погибшего дяди
Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"В той части Новой Гвинеи было действительно много каннибалов", — передаёт слова 81-летнего президента argumenti.ru.

Ранее сообщалось, что Джо Байден перепутал палестинский городок Рафах с израильской Хайфой. 

 

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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