"Действительно много каннибалов": Джо Байден раскрыл причину невозможности поиска тела его погибшего дяди

Джо Байден заявил о каннибалах, мешающих поискам тела его погибшего дяди

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Президент США Джо Байден сообщил, что тело его дяди Эмброуза Финнегана, погибшего во время авиационной катастрофы в Новой Гвинее во время Второй мировой войны, не было обнаружено из-за присутствия каннибалов в регионе.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"В той части Новой Гвинеи было действительно много каннибалов", — передаёт слова 81-летнего президента argumenti.ru.

Ранее сообщалось, что Джо Байден перепутал палестинский городок Рафах с израильской Хайфой.