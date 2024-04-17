Кирилл Буданов* заявил, что Дональду Трампу не удастся решить конфликт на Украине за 24 часа

На Украине сомневаются в способностях Дональда Трампа решить украинский конфликт

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Руководитель главного управления разведки украинского министерства обороны Кирилл Буданов* выразил сомнения в том, что бывший президент США и потенциальный кандидат на выборах в этом году Дональд Трамп способен был бы разрешить конфликт на Украине за один день.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

По мнению Буданова*, даже человеку с богатым опытом и историей успехов, как у Трампа, не удается решить такие сложные проблемы моментально.

Буданов* заявил в интервью газете Washington Post, что Трамп, хоть и обладает репутацией сильного лидера, не сможет уладить конфликт на Украине за один день. Он отметил, что в жизни Трампа было несколько ситуаций, когда тот оказывался на вершине успеха, затем сталкивался с неудачами, но всегда сумел восстановиться. Однако даже у такого опытного политика, как Трамп, не хватит одного дня, чтобы разрешить сложные международные конфликты.

В своих высказываниях Трамп обещал, что в случае своего переизбрания сможет уладить конфликт между Россией и Украиной всего за сутки. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что такая проблема является слишком сложной для быстрого и простого решения, о котором говорил Трамп.

* — Внесен в список террористов и экстремистов.