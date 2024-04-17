Экс-разведчик Риттер: в ближайшем будущем США совсем бросят Украину

Разведчик раскрыл тёмные планы США относительно Украины

1:28 Your browser does not support the audio element. Мир

В интервью YouTube-каналу Reporterfy Media & Travel бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что правительство США применяло Украину в качестве инструмента противодействия России, но теперь готово отказаться от неё.

Фото: commons.wikimedia.org by Moahim is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Мы используем их как инструмент для осуществления более глобальной политики по ослаблению России. <…> Как и любой другой инструмент, мы используем ее (Украину. — Прим. ред.), пока она не сломается, а потом бросим ее. Сейчас мы находимся в процессе наблюдения за тем, как от разрушенной Украины избавляются", — заметил Скотт Риттер.

Риттер указал, что Запад вводил Украину в заблуждение с самого начала: ни в Европейский союз, ни в НАТО её не планировали принимать. По мнению Риттера, целью США было привлечь эту бывшую советскую республику на свою сторону для последующего использования против России. Эксперт добавил, что такая политика привела к разрушению страны и гибели многих украинцев.

Западные СМИ начали говорить о том, что США и ЕС чувствуют усталость от украинского кризиса и снижении поддержки киевского режима. По данным телеканала NBC, американские и европейские официальные лица уже обдумывают с украинскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая возможные уступки со стороны Украины.