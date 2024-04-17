Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подборка лучших сортов клубники
Страхование курьеров и ПДД: какие меры должны принять сервисы доставки?
Newsweek: Украина пресекла ядерную линию Путина
В ГИБДД назвали неожиданные штрафы, на которые попадают даже опытные водители
Ученые установили, что в космосе человек мыслит иначе, чем на Земле
Илья Авербух высказался о беременности Лизы Арзамасовой
Простой крем-суп из сельдерея
Три источника скрытых калорий могут помешать вам достижению желаемого веса
Ветеринары рассказали, почему нельзя мочить кошкам уши
Экс-разведчик Риттер: в ближайшем будущем США совсем бросят Украину

Разведчик раскрыл тёмные планы США относительно Украины

1:28
Мир

В интервью YouTube-каналу Reporterfy Media & Travel бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что правительство США применяло Украину в качестве инструмента противодействия России, но теперь готово отказаться от неё.

Разведчик раскрыл тёмные планы США относительно Украины
Фото: commons.wikimedia.org by Moahim is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Мы используем их как инструмент для осуществления более глобальной политики по ослаблению России. <…> Как и любой другой инструмент, мы используем ее (Украину. — Прим. ред.), пока она не сломается, а потом бросим ее. Сейчас мы находимся в процессе наблюдения за тем, как от разрушенной Украины избавляются", — заметил Скотт Риттер.

Риттер указал, что Запад вводил Украину в заблуждение с самого начала: ни в Европейский союз, ни в НАТО её не планировали принимать. По мнению Риттера, целью США было привлечь эту бывшую советскую республику на свою сторону для последующего использования против России. Эксперт добавил, что такая политика привела к разрушению страны и гибели многих украинцев.

Западные СМИ начали говорить о том, что США и ЕС чувствуют усталость от украинского кризиса и снижении поддержки киевского режима. По данным телеканала NBC, американские и европейские официальные лица уже обдумывают с украинскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая возможные уступки со стороны Украины.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Певица Наталья Подольская показала фото со дня рождения Владимира Преснякова

Певица Наталья Подольская поделилась фотографиями с праздника, посвящённого дню рождения Владимира Преснякова.

Наталья Подольская опубликовала снимки со дня рождения Преснякова
Барановская опубликовала фото 16-летней дочери: "Моя королева"
Юлия Барановская показала красавицу дочь от футболиста Андрея Аршавина: вся в папу
Весной разбрасываю этот порошок по грядкам с клубникой: ягод получаю много — удивительный эффект
Эмоциональное признание Саши Савельевой о встрече с Пугачёвой: что сказала Примадонна?
Армия России освободит Часов Яр и выйдет на оперативный простор Дмитрий Плотников Западный капитал всё активнее запускает щупальца в армянскую экономику Андрей Николаев Грузию с враждебным отношением к европейским НКО берут в ЕС Любовь Степушова
Кошачья старость — не радость: стало известно, с какого момента кошка считается пенсионером
Константин Эрнст вернул Урганта на Первый канал
Секреты кошачьего характера: 5 пород, которые не любят людей
Секреты кошачьего характера: 5 пород, которые не любят людей
Последние материалы
Страхование курьеров и ПДД: какие меры должны принять сервисы доставки?
Newsweek: Украина пресекла ядерную линию Путина
В ГИБДД назвали неожиданные штрафы, на которые попадают даже опытные водители
Ученые установили, что в космосе человек мыслит иначе, чем на Земле
Илья Авербух высказался о беременности Лизы Арзамасовой
Простой крем-суп из сельдерея
Три источника скрытых калорий могут помешать вам достижению желаемого веса
Ветеринары рассказали, почему нельзя мочить кошкам уши
Журналист Карпов сообщил, что "Локомотив" намерен расстаться с Дзюбой
Россиянам сообщили, когда стресс вызывает физическую боль
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников