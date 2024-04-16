Jerusalem Post: Израиль определился с ответом Ирану

Кризис на Ближнем Востоке продолжается: Израиль готовит ответный удар

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Израильское издание Jerusalem Post информирует, что Израиль уже определился, каким способом отреагирует на атаку Ирана, но все еще выбирает срок.

Фото: Роскосмос is licensed under public domain

Взаимный обмен ракетными ударами и дипломатическими эскападами между Израилем и Ираном начался после удара Израиля по зданию консульства Ирана в Дамаске 1 апреля, в результате чего погибли высокопоставленные иранские военные. В ответ Иран заявил, что не потерпит провокаций сионистского режима и предпримет акцию возмездия. Однако не желая идти на поводу Израиля, Иран не пошёл на чрезмерную жёсткость ответа. Массированный удар по Израилю был спланирован в такие сроки и таким образом, чтобы не нанести израильтянам значительных потерь.

Израиль настроен на эскалацию, но под давлением западных союзников, не желающих начала войны с Ираном, вынужден идти на уступки и планировать удар таким образом, чтобы он тоже носил скорее демонстративный, нежели военный характер.