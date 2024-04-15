Председатель Крымской межнациональной миссии, Заур Смирнов, в интервью РИА Новости, высказал мнение, что предложение президента Франции, Эммануэля Макрона, объявить перемирие на время проведения летних Олимпийских игр является уловкой.
Ранее по информации французского радио RMC, Макрон выразил надежду на "олимпийское перемирие" во время игр в Париже и ожидает поддержки со стороны председателя КНР, Си Цзиньпина.
Смирнов заявил, что требование Макрона о перемирии не свидетельствует о его мирной политике, а наоборот, это попытка дать возможность для отдыха киевскому режиму и ВСУ, чтобы затем продолжить военные действия против мирного населения. По мнению Смирнова, Макрону стоит прекратить поставки оружия в Киев и своим поступком продемонстрировать реальный интерес к прекращению огня. Олимпийские игры в Париже запланированы на период с 26 июля по 11 августа.
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