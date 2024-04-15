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Заур Смирнов назвал уловкой предложение Эммануэля Макрона объявить перемирие на время Олимпийских игр

В России назвали уловкой слова Макрона о перемирии

1:03
Мир

Председатель Крымской межнациональной миссии, Заур Смирнов, в интервью РИА Новости, высказал мнение, что предложение президента Франции, Эммануэля Макрона, объявить перемирие на время проведения летних Олимпийских игр является уловкой.

В России назвали уловкой слова Макрона о перемирии
Фото: commons.wikimedia.org by Официальный сайт Европарламента is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ранее по информации французского радио RMC, Макрон выразил надежду на "олимпийское перемирие" во время игр в Париже и ожидает поддержки со стороны председателя КНР, Си Цзиньпина.

Смирнов заявил, что требование Макрона о перемирии не свидетельствует о его мирной политике, а наоборот, это попытка дать возможность для отдыха киевскому режиму и ВСУ, чтобы затем продолжить военные действия против мирного населения. По мнению Смирнова, Макрону стоит прекратить поставки оружия в Киев и своим поступком продемонстрировать реальный интерес к прекращению огня. Олимпийские игры в Париже запланированы на период с 26 июля по 11 августа.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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