Гендиректор МАГАТЭ заявил о планах поездки в Иран с целью повышения взаимодействия с Тегераном

Гросси заявил о планах посетить Иран

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РИА Новости: Рафаэль Гросси готовится к поездке в Иран в ближайшие недели с целью улучшения сотрудничества между МАГАТЭ и Тегераном.

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Поездка гендиректора МАГАТЭ намечается с целью повышения уровня взаимодействия между организацией и Ираном.