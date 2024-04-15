Иран предупредил Израиль о мгновенном ответе на любую атаку по иранской территории

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МИД Ирана: в случае атаки Израиля мы будем действовать молниеносно

2:51
Мир

Израиль должен быть в курсе того, что в случае ответа на удар, нанесенный Ираном по израильской территории, Тегеран будет реагировать не через двенадцать дней, как в прошлый раз, а мгновенно, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни.

МИД Ирана: в случае атаки Израиля мы будем действовать молниеносно
Фото: Mehr News Agency by Мохаммадреза Аббаси is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Элитное подразделение Вооруженных Сил Ирана — Корпус стражей исламской революции — нанесло удар по территории Израиля в ответ на разрушение иранского консульства в Сирии израильской авиацией в начале месяца. В результате атаки, приуроченной к ночи на 14 апреля, было задействовано значительное количество ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотные самоубийцы Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранское государственное телевидение Press TV сообщило, что все гиперзвуковые ракеты достигли своей цели.

Багери Кяни подчеркнул, что "сионисты должны понимать, что на этот раз не будет временных отсрочек в двенадцать дней. Счет ответа, который они получат, будет идти не днями или часами, а секундами", — так передает слова заместителя министра иностранных дел Ирана официальный Telegram-канал иранского правительства.

По мнению Багери Кяни, Израиль допустил стратегическую ошибку, напав на иранское консульство в Дамаске, что предоставило Ирану законное основание для серьезного тестирования своих военных и оборонительных возможностей. В связи с этим он утверждает, что если у израильского руководства есть здравый смысл, оно должно избегать повторения этой ошибки, так как на каждый последующий удар будет последовать более суровый и скорый ответ.

По данным израильской армии, Иран выпустил общее количество более 300 ракет и беспилотников, включая около 170 беспилотников, более 30 крылатых ракет и более 120 баллистических ракет. Однако израильские военные утверждают, что только "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".

Глава генерального штаба Вооруженных Сил Ирана Мохаммад Багери заявил, что Тегеран завершил операцию под названием "Правдивое обещание" и не планирует ее продолжать, однако в случае каких-либо противодействий со стороны Израиля следующая иранская операция будет еще более масштабной, чем предыдущая.

Израильский министр обороны Бени Ганц заявил, что страна собирается сформировать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в нужное время и адекватным образом. Ожидается, что правительство Израиля примет решение относительно дальнейших действий в ближайшее время.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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