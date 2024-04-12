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Срок за коммунистическую символику — полиция Одессы арестовала мужчину из-за открыток

На Украине собираются судить мужчину за советские открытки

1:38
Мир

В Одессе мужчину задержали с поздравительными открытками из исторического периода, за что он может столкнуться с уголовной ответственностью по закону о запрете символов коммунизма, как сообщает Патрульная полиция Одесской области в своем Telegram-канале.

На Украине собираются судить мужчину за советские открытки
Фото: flickr.com by Схакиров is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Полицейские заметили подозрительное поведение мужчины во время патрулирования, когда тот резко изменил направление движения при их появлении. На вид он пытался скрыться и якобы вел себя агрессивно. В официальном заявлении полиции говорится: "При предварительном осмотре у мужчины было обнаружено множество открыток с символикой коммунистического периода".

Полиция отмечает, что действия задержанного могут быть квалифицированы как уголовное преступление согласно статье 436-1 Уголовного кодекса Украины, которая наказывает за "производство, распространение коммунистических и нацистских символов". Подан сигнал следственным органам для расследования всех обстоятельств данного случая.

В январе 2024 года суд в Львовской области приговорил к двухгодичному условному сроку мужчину, который пытался продать в интернете флаг Советского Союза. После событий 2014 года на Украине был принят закон, осуждающий коммунистические и национал-социалистические тоталитарные режимы. Этот закон стал началом борьбы со символикой и памятниками советского прошлого в стране. За последние восемь лет на Украине было демонтировано более двух тысяч памятников советским лидерам, переименованы 900 населенных пунктов и около 50 тысяч улиц, площадей и других объектов.

 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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