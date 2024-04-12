Кулеба разочаровался в "мягкой" дипломатии и заявил, что будет требовать страны Запада оказывать помощь Украине

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Украинский МИД заявил, что страна проводит переговоры о поставках ПВО

1:53
Мир

Украинские ведомства в настоящее время ведут диалог с союзниками относительно передачи Вооруженным Силам Украины двух подразделений ПВО системы "Пэтриот" и одного средства ПВО SAMP/T.

Украинский МИД заявил, что страна проводит переговоры о поставках ПВО
Фото: wikimedia.org by Globalgistng is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Пока еще не принято окончательного решения о поставках, и как отмечает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, данное решение полностью зависит от партнеров из Соединенных Штатов.

Он заявил, что окончательное решение о батареях Пэтриот в конечном итоге зависит от высказывания США, поскольку данная система принадлежит американской стороне. Украина имеем точные сведения о местоположениях и характеристиках желаемых систем.

В настоящее время ведутся активные переговоры по передаче двух батарей Пэтриот и одной SAMP/T. Если бы страны-партнеры выразили готовность передать системы в самое ближайшее время, то это было бы решено вопрос недели, и нам удалось бы получить их", — отметил Кулеба в интервью для ведущей Аллы Мазур, отрывок из которого показан на канале "1+1".

В предпоследний день глава государства Владимир Зеленский указал на то, что без поддержки со стороны партнеров Украина будет продолжать понести потери как в людях, так и в территориальном плане. По данным газеты Financial Times, ссылающейся на два анонимных источника, украинские власти призывают Польшу, Румынию и Испанию передать системы ПВО Пэтриот в пользу Киева. 10 апреля Кулеба заявил, что его прежние дипломатические усилия не дали результата, и в настоящее время он намерен требовать у Запада поставки систем ПВО Пэтриот с настойчивостью. При этом он высказал предпочтение тем партнерам из Запада, у которых на сегодняшний день отсутствуют подобные системы ПВО, поскольку это позволит избежать дискомфорта на переговорах.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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