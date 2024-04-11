Две ТЭС получили серьезные повреждения: на Украине сообщили о последствиях ночной атаки

Украинский энергохолдинг "ДТЭК" сообщил о серьёзном повреждении двух ТЭС

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

В результате серии взрывов на территории Украины две тепловые электростанции (ТЭС) получили серьезные повреждения, сообщает украинский энергохолдинг "ДТЭК".

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitri Tovstonog is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По информации, распространенной в Telegram-канале компании, оборудование на этих станциях претерпело значительные повреждения, и на данный момент проводятся работы по восстановлению инфраструктуры. Однако конкретное местоположение поврежденных ТЭС не было уточнено.

Предварительные отчеты от министра энергетики Украины Германа Галущенко также подтверждают повреждения объектов генерации и системы передачи энергии в различных регионах страны, включая Киевскую, Львовскую и Харьковскую области, сообщает ТАСС.

Ранее была объявлена воздушная тревога по всей Украине из-за ряда взрывов, зарегистрированных в таких городах, как Одесса, Ровно, Харьков, а также в Ивано-Франковской, Киевской, Львовской областях, и в районах Запорожской области, подконтрольных Киеву.