Постпред России Игорь Голубовский назвал перенос сессии ФАО в Рим законным

Голубовский: перенос сессии ФАО из Кишинева в Рим соответствует уставу ООН

1:38 Your browser does not support the audio element. Мир

РИА Новости: Решение о проведении сессии Региональной конференции ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций) для Европы в Риме после ее переноса из Кишинева полностью соответствует принципам и целям Устава организации, заявил постоянный представитель России при ФАО Игорь Голубовский.

Фото: www.flickr.com by Moyan Brenn is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Российская сторона намерена отстаивать свою точку зрения в случае попыток политизировать работу сессии.

Перенос места проведения мероприятия стал результатом дипломатических усилий по линии МИД России, посольства России в Кишиневе и постпредства РФ при ФАО и других международных организациях в Риме. Российский дипломат подчеркнул, что обсуждать сельскохозяйственное развитие в Европе и Центральной Азии без участия одного из крупнейших производителей продовольствия, сельскохозяйственных товаров и удобрений крайне неэффективно.

Голубовский отметил, что продовольственная безопасность региона может достигаться только с учетом мнения всех стран-членов ФАО. Поэтому решение о проведении сессии в Риме полностью соответствует принципам и целям устава организации, которые предполагают равноправное и коллективное участие всех стран в решении вопроса избавления человечества от голода. В случае попыток политизировать работу сессии Конференции Россия будет отстаивать свою позицию.

Делегацию России на сессии возглавит сам Голубовский. В нее также войдут эксперты по различным вопросам агропромышленного производства, обеспечения полноценного питания и осуществления Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года.