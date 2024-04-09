Посол Франции заявил о поставках самой востребованной военной технике Армении

Посол Декотиньи: самая востребованная техника отправляется Еревану

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Согласно заявлению французского посла в Ереване Оливье Декотиньи, Франция поставляет Армении военную технику, которая пользуется высоким спросом на международном рынке.

Фото: usafe.af.mil by Штаб-сержант ВВС США Натанаэль Каллон is licensed under public domain

Посол отметил, что Париж активно наращивает военно-техническое сотрудничество с Ереваном, поставляя различные образцы вооружений и военной техники.

В частности, в 2023 году Армения начала получать от Франции первые партии бронеавтомобилей для нужд своей армии. Кроме того, Париж планирует продать Еревану три радиолокационные системы Ground Master 200, а также заключить договор о поставках переносных зенитно-ракетных комплексов Mistral. Французский министр обороны Лекорню также сообщил, что Франция будет проводить обучение армянских военнослужащих в области противовоздушной обороны.