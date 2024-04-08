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Джо Байдена могут вычеркнуть из бюллетеня на предстоящих выборах президента США

The Guardian: Байдена могут вычеркнуть из бюллетеня в штате Огайо

1:00
Мир » Северная Америка » США и Канада

Власти штата Огайо готовятся к возможному исключению имени действующего президента США, Джо Байдена, из бюллетеня на предстоящих выборах, сообщает издание The Guardian, ссылаясь на заявление местного госсекретаря Фрэнка Лароза.

The Guardian: Байдена могут вычеркнуть из бюллетеня в штате Огайо
Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По его словам, такой резкий шаг будет предпринят, если Демократическая партия не соблюдет законодательные требования региона относительно регистрации своего кандидата.

Госсекретарь штата Огайо направил предупреждение Демократической партии Огайо о том, что имя Джо Байдена может быть исключено из бюллетеня для голосования на выборах ноября 2024 года, если Национальный съезд Демократической партии не проведет заседание ранее установленного срока или если законодательные требования штата не будут изменены или отменены.

По данным издания, демократы запланировали съезд для номинации кандидата на 19 августа, в то время как дедлайн для выдвижения кандидатуры истекает 7 августа.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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