Армия Израиля ликвидировала командующего силами "Радван" движения "Хезболлах" в южном Ливане

ЦАХАЛ сообщает о ликвидации высокопоставленного лица движения "Хезболлах"

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Согласно сообщению Армии Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале, израильские истребители провели успешную операцию по ликвидации Али Ахмеда Хассина, командующего силами "Радван" движения "Хезболлах" в южном Ливане.

Фото: commons.wikimedia.org by Tomás Del Coro is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ночной удар был нанесен по югу Ливана, и, как сообщается, в результате операции были ликвидированы еще два бойца "Хезболлах". Армия Израиля предоставила информацию о том, что Али Ахмед Хассин занимал должность, эквивалентную командиру бригады в движении "Хезболлах". Он нес ответственность за планирование и осуществление терактов, направленных против мирных жителей Израиля на севере страны.