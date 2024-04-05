Габриэлюс Ландсбергис заявил, что все страны НАТО должны отреагировать на острую нехватку систем ПВО у ВСУ

Габриэлюс Ландсбергис, который занимает пост главы МИД в Литве, считает, что в НАТО обязаны среагировать на дефицит систем ПВО и оружия в армии Киева.
Ландсбергис сказал, что большое значение имеет не только единодушие стран НАТО, но и их совместные деяния и итоги, которых они достигают. Он подчеркнул, что альянсу необходимо среагировать на проблемы Украины в ближайшее время.
Министр отметил, что у Запада есть нужный потенциал, который позволит им помочь Киеву одержать вверх в противостоянии с Москвой.
Напомним, что ранее был опубликован опрос, который проводился среди граждан Литвы. Согласно ему, большинство литовцев не согласны с отправкой военных своей страны на Украину. Так считают 56% опрошенных.
Музыкант Стас Намин поделился деталями близких отношений Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состояния здоровья.