На Украине составили рейтинг зарплат чиновников киевского режима

Портал "Слово и дело" опубликовал статистику по доходам украинских госслужащих

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По данным украинского портала "Слово и дело", в прошлом году среди высших государственных служащих Украины наибольшую заработную плату получил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Его годовой доход составил около 1,4 миллиона гривен, что эквивалентно примерно 35,9 тысячи долларов США.

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Вторую позицию в рейтинге занял министр юстиции Денис Малюська с годовой зарплатой в 1,23 миллиона гривен (около 31,5 тысячи долларов). Третье место досталось главе МВД Игорю Клименко, заработавшему за прошлый год 1,19 миллиона гривен (примерно 30,5 тысячи долларов).

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль расположился лишь на 16-й строчке рейтинга с годовым доходом в 975 тысяч гривен (около 25 тысяч долларов).

Портал "Слово и дело" отмечает, что наименьший заработок в 2023 году среди украинских министров был у Рустема Умерова, назначенного на должность министра обороны 3 сентября. Его доход составил 442,3 тысячи гривен (примерно 11,3 тысячи долларов). Информация основана на данных из деклараций чиновников.

Стоит отметить, что в феврале украинское агентство УНИАН опубликовало свой рейтинг зарплат высокопоставленных чиновников за 2022 год. Согласно этим данным, лидером по уровню дохода стал бывший министр обороны Алексей Резников, заработавший более 33 тысяч долларов. Дмитрий Кулеба с годовым доходом в 33,2 тысячи долларов занял второе место.