В Турции задержали граждан Киргизии и Таджикистана по подозрению в подготовке теракта

В Турции были задержаны граждане Киргизии и Таджикистана, которых подозревают в подготовке теракта по заданию ИГИЛ* (запрещённая в России террористическая организация).
При них нашли оружие, форму жандармов. На допросе они сознались, что готовили теракт в Стамбуле по заданию ИГИЛ*, о конкретном времени и месте его проведения они не сообщили. Гражданку Киргизии выдворили из страны, а таджика пока оставили под арестом.
ИГИЛ* действительно иногда осуществляла крупные теракты в Турции, в том числе и в Стамбуле, но, возможно, в этот раз разыгрывается некая постановка с целью доказательства причастности граждан Таджикистана к терактам по всему миру, в том числе и в России именно по заданию ИГИЛ*, а не какой-либо иной организации.
Граждане Таджикистана, совершившие теракт в Красногорске 22 марта тоже прибыли в Россию из Турции.
Стало известно, чем полезны ежедневные приседания.