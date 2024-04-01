В Турции задержали граждан Киргизии и Таджикистана по подозрению в подготовке теракта

Граждане Средней Азии подозреваются в подготовке теракта в Стамбуле по заданию ИГИЛ*

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В Турции были задержаны граждане Киргизии и Таджикистана, которых подозревают в подготовке теракта по заданию ИГИЛ* (запрещённая в России террористическая организация).

Фото: web.archive.org by Michal Huniewicz

При них нашли оружие, форму жандармов. На допросе они сознались, что готовили теракт в Стамбуле по заданию ИГИЛ*, о конкретном времени и месте его проведения они не сообщили. Гражданку Киргизии выдворили из страны, а таджика пока оставили под арестом.

ИГИЛ* действительно иногда осуществляла крупные теракты в Турции, в том числе и в Стамбуле, но, возможно, в этот раз разыгрывается некая постановка с целью доказательства причастности граждан Таджикистана к терактам по всему миру, в том числе и в России именно по заданию ИГИЛ*, а не какой-либо иной организации.

Граждане Таджикистана, совершившие теракт в Красногорске 22 марта тоже прибыли в Россию из Турции.