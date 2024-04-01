Флориан Филиппо заявил, что НАТО втягивает Францию в украинский конфликт, который ее не касается, и тем самым ослабляет республику

Филиппо: НАТО ослабляет Францию, втягивая в украинский конфликт

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Флориан Филиппо, который является лидером партии "Патриоты" во Франции, заявил, что конфликт на Украине не имеет никакого отношения к Парижу. А НАТО пытается втянуть страну в этот конфликт, что приведет к ослаблению республики.

Фото: commons.wikimedia.org by Gauthier Bouchet is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Филиппо отметил, что Украинский конфликт не касается Франции. Страну защищает ее армия и стратегия сдерживания ядерных атак. Политик говорит, что НАТО ослабляет Париж, так как пытается втянуть его в войны, которые не касаются республики.

Филиппо считает, что Франции нужно покинуть альянс. Тогда она перестанет подчиняться НАТО и станет свободной.

Политик также отметил, что нужно прекратить поддерживать Киев, отправляя ему вооружение и финансовую помощь. Пришло время начать мирные переговоры.