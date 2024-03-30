"Чтоб меньше говорила". Мария Захарова ответила Бербок на слова о том, что Путин хочет втянуть НАТО в конфликт

Захарова посоветовала Бербок купить карту, учебник истории и жвачку

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала главе МИД ФРГ Анналене Бербок обзавестись картой мира, учебником истории и жвачкой, сообщают РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Майкл Брандтнер is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Захарова прокомментировала агентству слова Бербок о том, что президент России Владимир Путин хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине.

"Хочется спросить у Бербок: она не в курсе, что это не российские базы окружали НАТОвские страны, а НАТО расширялось на восток по периметру России? Купите Анналене карту, учебник истории и жвачку, чтобы меньше говорила подобной чуши", — сказала представитель МИД РФ.

В субботу Бербок дала интервью газетам медиагруппы Funke, где назвала целью Путина разрушение Украины как суверенной свободной страны и втягивание Североатлантического альянса в конфликт. Бербок добавила, что в случае победы России безопасность Европы и международного порядка окажутся под угрозой.

Ранее в Госдуме РФ заявили, что террористов из "Крокуса" могут судить на территории Белоруссии, где есть смертная казнь.