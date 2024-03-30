Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала главе МИД ФРГ Анналене Бербок обзавестись картой мира, учебником истории и жвачкой, сообщают РИА Новости.
Захарова прокомментировала агентству слова Бербок о том, что президент России Владимир Путин хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине.
"Хочется спросить у Бербок: она не в курсе, что это не российские базы окружали НАТОвские страны, а НАТО расширялось на восток по периметру России? Купите Анналене карту, учебник истории и жвачку, чтобы меньше говорила подобной чуши", — сказала представитель МИД РФ.
В субботу Бербок дала интервью газетам медиагруппы Funke, где назвала целью Путина разрушение Украины как суверенной свободной страны и втягивание Североатлантического альянса в конфликт. Бербок добавила, что в случае победы России безопасность Европы и международного порядка окажутся под угрозой.
Ранее в Госдуме РФ заявили, что террористов из "Крокуса" могут судить на территории Белоруссии, где есть смертная казнь.
Откройте для себя три забытых участка тела, требующих особого внимания во время принятия душа. Узнайте, почему важно ухаживать за ними, чтобы поддерживать здоровье и комфорт вашей кожи.