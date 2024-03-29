Западные страны продолжают способствовать преступным действиям Украины даже после доклада ООН о пытках

Никонорова: заявление ООН не имело последствий для киевского режима

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Несмотря на доклад Комиссии ООН по правам человека, в котором описываются военные преступления украинских солдат в отношении российских военнопленных, включая расстрелы и пытки, никаких последствий для киевского режима не последовало. Западные страны продолжают потворствовать преступным действиям Украины, заявила сенатор Наталья Никонорова.

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В недавнем докладе Комиссия ООН по правам человека обвинила украинских военнослужащих в совершении военных преступлений против российских военнопленных. По данным миссии ООН, зафиксировано как минимум 25 случаев жестокого обращения и расправ над пленными из России со стороны украинских войск. Несмотря на документально подтвержденные факты казней российских военнопленных, украинские власти не возбудили ни одного уголовного дела в отношении виновных в этих преступлениях солдат. Эту информацию озвучил глава Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькер Тюрк, осудив бездействие Киева по расследованию вопиющих нарушений международного гуманитарного права.

По ее словам, хотя факты нарушений со стороны Киева неоднократно фигурировали в отчетах ООН, начиная с 2014–2015 годов, это никак не повлияло на отношение к украинским властям. Их действия ни разу не были осуждены, несмотря на документально зафиксированные казни российских военнопленных, которые не расследовались украинской стороной.

Никонорова выразила сожаление, что коллективный Запад продолжает потворствовать военным преступлениям Киева, вместо того чтобы осудить их. Она подчеркнула необходимость дальнейшей работы по фиксации, документированию и расследованию преступлений, а также по привлечению виновных к ответственности.