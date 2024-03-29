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Сотрудничество между Западом и Россией практически сошло на нет, заявил Лавров

Лавров: сотрудничества между Россией и Западом фактически нет

1:44
Мир

По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, в настоящее время практически не осталось сфер, где Россия и Запад могли бы сотрудничать и поддерживать реальные контакты.

Лавров: сотрудничества между Россией и Западом фактически нет
Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under public domain

Министр прокомментировал заявления США и Великобритании о том, что они предупреждали 7 и 8 марта соответственно о готовящемся в России теракте, советуя своим гражданам не посещать массовые мероприятия в Москве. Лавров отметил, что контакты по линии спецслужб обычно не афишируются.

Касаясь вопроса сотрудничества с Евросоюзом в борьбе с терроризмом, глава МИД указал на существующие трудности. Он напомнил, что Россия долгие годы убеждала ЕС создать механизм для обмена информацией, что удалось сделать только в 2018 году, а последняя встреча состоялась в 2019 году. После этого европейская сторона утратила интерес к взаимодействию. Лавров подчеркнул, что фактический отказ от сотрудничества по конкретным вопросам противодействия терроризму произошел задолго до начала специальной военной операции.

Министр также прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом, несмотря на то, что она является "агрессором". Лавров отметил, что необходимо "учить материальную часть", когда люди делают такие заявления, намекая на непоследовательность позиции французского лидера.

По мнению главы МИД РФ, сейчас западные страны пытаются свалить на специальную военную операцию все свои промахи и замаскировать истинные намерения, которые привели к тому, что у России не осталось другого выхода, кроме как остановить развязанную против нее войну решением о проведении спецоперации.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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