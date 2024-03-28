Попытки Запада заручиться поддержкой стран "глобального Юга" выглядит как призыв к совершению геноцида, заявил Сергей Лавров

Лавров: Запад хочет привлечь страны "глобального Юга" к прямому геноциду

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Глава российского МИД Сергей Лавров обвинил Запад в том, что, предлагая странам Африки, Азии и Латинской Америки поддержать "формулу мира" Владимира Зеленского, он фактически призывает их присоединиться к геноциду мирного населения Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under public domain

По словам Лаврова, украинские политики открыто выступают за показательные казни людей, проживающих на этих территориях. Министр привел в пример высказывание одного из депутатов Верховной Рады, заявившего, что в Крыму необходимо казнить около 25 тысяч человек.

Лавров подчеркнул, что если "формула мира" Зеленского подразумевает подобные призывы к геноциду, то страны "глобального Юга" должны отдавать себе отчет, к чему их пытаются привлечь западные государства, продвигая эту инициативу.

Министр расценил попытки Запада заручиться поддержкой стран Африки, Азии и Латинской Америки в отношении "формулы мира" Зеленского как прямое приглашение к совершению геноцида в отношении мирного населения территорий, контролируемых Россией или провозгласивших независимость.