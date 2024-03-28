В США обсуждают влияние теракта в "Крокусе" на поддержку, оказываемую Киеву

В Конгрессе США заявили, что не знают, повлияет ли теракт в "Крокусе" на поддержку Украины

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Источник в Конгрессе США выразил сомнения по поводу влияния террористической атаки в торгово-развлекательном центре "Крокус Сити" в Подмосковье на перспективы одобрения нового финансирования для Украины. По его словам, гораздо более серьезную роль в этом вопросе играет угроза отстранения от должности спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

Фото: t.me by МЧС России

Недавно конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин подала ходатайство об импичменте Джонсона. Если оно будет одобрено, нижняя палата Конгресса вновь окажется парализована из-за отсутствия лидера, как это уже происходило полгода назад.

Источник пояснил, что Грин пригрозила дать ход процедуре импичмента в случае вынесения на голосование законопроекта о финансовой помощи Украине. Таким образом, вопрос о потенциальной смене руководства Конгресса имеет первостепенное значение для судьбы этого законопроекта.

Россия считает поставки вооружений Украине препятствием для урегулирования конфликта и фактическим вовлечением стран НАТО в противостояние. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы с оружием для Украины станут законными целями для России. По его словам, США и НАТО уже напрямую участвуют в конфликте, обеспечивая не только поставки вооружений, но и подготовку украинских кадров на своих базах.

Теракт в "Крокус Сити" произошел 22 марта - в концертный зал ворвались вооруженные люди в камуфляже, открывшие стрельбу по присутствующим и забросавшие помещение зажигательными средствами. Погибли 143 человека. Исполнители были задержаны на следующий день при попытке скрыться на Украине. Всего по делу арестовано 11 человек. Российские власти считают, что за терактом стоят радикальные исламисты, которым помогали Украина, США и Британия.