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Швеция не будет препятствовать вербовке своих граждан для войны на Украине

МИД Швеции не будет противодействовать вербовке граждан посольством Украины

1:34
Мир

Пресс-секретарь МИД Швеции Тумас Ванеск подтвердил, что деятельность украинского посольства в Стокгольме по вербовке иностранных граждан для участия в военных действиях не противоречит нормам международного права. По его словам, защита территориальной целостности Украины соответствует принципам международного законодательства.

МИД Швеции не будет противодействовать вербовке граждан посольством Украины
Фото: flickr.com by Håkan Dahlström from Malmö, Sweden is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

На сайтах некоторых посольств Украины, в том числе в Стокгольме, действительно размещена информация о так называемом "Интернациональном легионе", в который могут вступить иностранные граждане. Однако подробные требования к кандидатам, помимо готовности к сложностям, на этих ресурсах отсутствуют.

Швеция оказалась в числе стран, чьи дипломатические представительства разместили на своих сайтах предупреждения о возможных терактах в Москве. Впоследствии Стокгольм осудил нападение на концертный зал в Подмосковье.

Вербовка иностранных наемников для участия в военных действиях ведется и через другие посольства Украины в разных странах, включая Францию, Бельгию, Данию и Литву. На сайтах дипмиссий указаны различные требования к потенциальным кандидатам, в том числе по возрасту, здоровью и языковым навыкам. Некоторые посольства также указывают, что наемники входят в состав специальных бригад ВСУ.

Сайт "интернационального легиона" предоставляет ссылки на украинские посольства в разных странах мира, включая государства СНГ. На нем указаны адреса электронных почт и другие способы связи, к которым могут прибегнуть желающие стать наемниками.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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