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"Либо умирать, либо отступать", — французский генерал Жером Пеллистранди рассказал об условиях, которые ВС РФ поставили ВСУ

Французский генерал Жером Пеллистранди рассказал об истощающих действиях ВС РФ на фронте

1:23
Мир

Наступательные действия Вооруженных сил России вынуждают командование Вооруженных сил Украины делать непростой выбор: либо нести значительные потери личного состава, пытаясь удерживать занимаемые позиции, либо отступать, теряя территории.

Французский генерал Жером Пеллистранди рассказал об истощающих действиях ВС РФ на фронте
Фото: function.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Об этом заявил главный редактор французского журнала Défense nationale генерал Жером Пеллистранди в интервью изданию Depeche. По его словам, Москва ставит украинское военное руководство в тактическую ситуацию, когда необходимо решать, защищать ли территорию ценой больших потерь или отступить, уступая земли.

Пеллистранди отметил, что Россия умело использует слабости Вооруженных сил Украины для развития успеха в наступлении и захвата новых позиций. Генерал считает, что президент России Владимир Путин не позволяет украинской стороне восстановить оборонительные рубежи.

На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года потери Вооруженных сил Украины составили более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Эти показатели почти в три раза превышают потери украинской армии за аналогичный период прошлого года. Шойгу добавил, что российские войска продолжают выдавливать противника с занимаемых позиций и не позволяют ему закрепиться на новых рубежах.

 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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