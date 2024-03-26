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Генеральный прокурор России Игорь Краснов назвал подрыв "Северных Потоков" терактом, а не диверсией, как это пытается преподнести Запад

Генпрокурор России: подрыв "Северных Потоков" это теракт

1:33
Мир

Генеральный прокурор России Игорь Краснов прокомментировал инцидент с подрывом газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", однозначно квалифицировав его как теракт, а не диверсию, как пытается представить ситуацию Запад.

Генпрокурор России: подрыв "Северных Потоков" это теракт
Фото: commons.wikimedia.org by Pjotr Mahhonin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Он подчеркнул, что страны, не обеспечившие эффективного расследования и привлечения виновных к ответственности, грубо нарушают одну из конвенций ООН.

По словам Краснова, всем известно, кто стоит за этим инцидентом, однако так называемые партнеры России изворачиваются, стремясь скрыть обстоятельства подрыва газопроводов. С октября 2022 года Россия направила 15 запросов о правовой помощи в Германию, Данию, Финляндию, Швейцарию и Швецию, но получила лишь формальный ответ от Дании. Такой отказ сотрудничать доказывает, что эти государства не проводили реального расследования произошедшего.

Генпрокурор считает, что упомянутые страны опасаются не только обнародовать виновных, чьи следы, бесспорно, ведут за океан, но и получить иск о возмещении ущерба от разрушения инфраструктуры. Несмотря на это, Краснов продолжает призывать иностранных коллег к совместной борьбе с терроризмом, который представляет общую угрозу.

Для установления причин, локализации и мощности взрывов на "Северных потоках" проводятся взрывотехническая судебная экспертиза и ряд следственных действий. Генпрокуратура России инициировала уголовное дело, квалифицировав инцидент как акт международного терроризма.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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