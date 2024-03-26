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Польша заявила, что является лидером по обучению солдат ВСУ

Владислав Косиняк-Камыш: Польша лидирует в количестве обученных украинских солдат

1:14
Мир

Польша позиционирует себя в качестве ведущего игрока в обучении украинских военнослужащих. Об этом заявил вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во время визита к польскому военному контингенту в Косово. Его выступление транслировалось по польскому телевидению.

Владислав Косиняк-Камыш: Польша лидирует в количестве обученных украинских солдат
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Министр отметил, что в этом году польские Вооруженные силы уже подготовили почти 20 тысяч украинских солдат, что составляет треть от общего числа обученных. Таким образом, Польша берет на себя ведущую роль в наращивании боевого потенциала украинской армии.

Ранее Россия выражала обеспокоенность поставками оружия Украине странами НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, будут рассматриваться Россией как законные цели. Российская сторона также подчеркивала, что насыщение Украины оружием Западом негативно скажется на ходе российско-украинских переговоров и не будет способствовать их успеху. Более того, в Кремле заявляли, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе посредством подготовки военных кадров на территории ряда европейских стран.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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