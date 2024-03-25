Дональд Трам заявил, что суд Нью-Йорка вмешивается в выборы президента требованием выплатить штраф

Дональд Трамп, который является претендентом на пост президента Америки, обвинил суд Нью-Йорка во вмешательстве в выборы президента. Суд требует от политика выплаты штрафа в размере $454 млн за обвинение в мошенничестве.
Трамп заявил, что он хотел потратить часть этих денег на выборы. Но судья, прокурор и обвинение вмешались в выборы, не хотят этого допустить. Политик заявил, что Артур Энгорон, судья Верховного суда, политизирован. А прокурор Летиция Джеймс — коррумпирована.
Известно, что суд дал Трампу срок для погашения штрафа до 25 марта включительно. Если он этого не сделает, прокурате придется изъять активы политика на сумму, равную штрафу.
Напомним вам, что 16 февраля Трампа признали виновным в мошенничестве. Его обязали выплатить штраф, запретили работать в корпорациях штата Нью-Йорк и просить кредиты в банках этого же штата.
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