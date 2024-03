Дональд Трам заявил, что суд Нью-Йорка вмешивается в выборы президента требованием выплатить штраф

Дональд Трамп, который является претендентом на пост президента Америки, обвинил суд Нью-Йорка во вмешательстве в выборы президента. Суд требует от политика выплаты штрафа в размере $454 млн за обвинение в мошенничестве.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license