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Politico: украинцы перестают верить в победу над Россией

1:39
Мир

В Украине растет число сомневающихся в возможности победы Киева в конфликте с Россией, сообщает издание Politico. Согласно газете, патриотический энтузиазм в Украине снижается на фоне увеличения потерь и ранений среди военных, а негативные мысли о будущем столкновения усиливаются.

Politico: украинцы перестают верить в победу над Россией
Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Публикация отмечает, что всё большее количество людей задумываются о способности Украины противостоять российским силам. Результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в феврале, показывают, что свыше 70% украинцев полагают, что следует искать дипломатическое решение конфликта в стране, число приверженцев такого подхода с мая 2022 года возросло.

Москва неоднократно выражала готовность к переговорам, но Киев законодательно запретил их проведение. Запад игнорирует непрекращающиеся отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что на данный момент нет оснований для мирного урегулирования ситуации на Украине, и основным приоритетом для России является достижение целей спецоперации с помощью военных действий.

В Кремле также считают, что ситуация на Украине может стабилизироваться при условии учёта действительной ситуации и новых реалий, требования Москвы хорошо известны. Президент России Владимир Путин подчеркнул позднее, что если Украина действительно хочет переговорного процесса, то необходимо отменить декрет, запрещающий переговоры с Россией. Он добавил, что Россия всегда была открыта для мирного урегулирования конфликта на Украине при условии соблюдения гарантий безопасности РФ.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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