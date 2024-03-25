В Украине растет число сомневающихся в возможности победы Киева в конфликте с Россией, сообщает издание Politico. Согласно газете, патриотический энтузиазм в Украине снижается на фоне увеличения потерь и ранений среди военных, а негативные мысли о будущем столкновения усиливаются.
Публикация отмечает, что всё большее количество людей задумываются о способности Украины противостоять российским силам. Результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в феврале, показывают, что свыше 70% украинцев полагают, что следует искать дипломатическое решение конфликта в стране, число приверженцев такого подхода с мая 2022 года возросло.
Москва неоднократно выражала готовность к переговорам, но Киев законодательно запретил их проведение. Запад игнорирует непрекращающиеся отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что на данный момент нет оснований для мирного урегулирования ситуации на Украине, и основным приоритетом для России является достижение целей спецоперации с помощью военных действий.
В Кремле также считают, что ситуация на Украине может стабилизироваться при условии учёта действительной ситуации и новых реалий, требования Москвы хорошо известны. Президент России Владимир Путин подчеркнул позднее, что если Украина действительно хочет переговорного процесса, то необходимо отменить декрет, запрещающий переговоры с Россией. Он добавил, что Россия всегда была открыта для мирного урегулирования конфликта на Украине при условии соблюдения гарантий безопасности РФ.
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