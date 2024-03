На Западе признали, что среди украинцев растут упаднические настроения из-за высоких потерь ВСУ на фронте

В Украине растет число сомневающихся в возможности победы Киева в конфликте с Россией, сообщает издание Politico. Согласно газете, патриотический энтузиазм в Украине снижается на фоне увеличения потерь и ранений среди военных, а негативные мысли о будущем столкновения усиливаются.

