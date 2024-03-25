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Догу Перинчек: Россия побеждает западные страны на Украине, господство США и их сателлитов ослабевает

В Турции заявили, что Россия побеждает в противостоянии с атлантическими державами

1:33
Мир

Догу Перинчек заявил, что ситуация на мировой арене складывается в пользу России и стран Азии, с течением времени позиции Москвы укрепляются, в то время как позиции Вашингтона и его союзников ослабевают. Россия постепенно приближается к победе над западными державами в конфликте на Украине. Такое мнение он выразил в интервью РИА Новости.

В Турции заявили, что Россия побеждает в противостоянии с атлантическими державами
Фото: commons.wikimedia.org by Mansevikobora is licensed under GNU Free Documentation License,

Параллельно с этим, США и Израиль терпят поражение на палестинском направлении, а господство доллара как мировой резервной валюты находится под угрозой.

Перинчек отмечает, что осознание неизбежности грядущих перемен вызывает отчаяние у американского руководства и его сторонников, что, в свою очередь, провоцирует их на безрассудные действия, способствующие эскалации конфликтов., единственным путем предотвратить дальнейшую эскалацию является изоляция воинствующих сил во главе с администрацией Джо Байдена. Необходимо донести до них, что они противостоят могущественным державам, обладающим значительным потенциалом.

Догу Перинчек — лидер турецкой партии Vatan ("Родина").

Партия "Родина", которая позиционирует себя как наследников идей Мустафы Кемаля Ататюрка и выступает с антизападных и антиамериканских позиций. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих — крестьян, созданной в 1919 году. Партия не представлена в парламенте страны, но обладает силой, особенно в регионах. В партии, на данный момент, состоит более 50 тысяч человек.

 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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