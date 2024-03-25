Догу Перинчек заявил, что ситуация на мировой арене складывается в пользу России и стран Азии, с течением времени позиции Москвы укрепляются, в то время как позиции Вашингтона и его союзников ослабевают. Россия постепенно приближается к победе над западными державами в конфликте на Украине. Такое мнение он выразил в интервью РИА Новости.
Параллельно с этим, США и Израиль терпят поражение на палестинском направлении, а господство доллара как мировой резервной валюты находится под угрозой.
Перинчек отмечает, что осознание неизбежности грядущих перемен вызывает отчаяние у американского руководства и его сторонников, что, в свою очередь, провоцирует их на безрассудные действия, способствующие эскалации конфликтов., единственным путем предотвратить дальнейшую эскалацию является изоляция воинствующих сил во главе с администрацией Джо Байдена. Необходимо донести до них, что они противостоят могущественным державам, обладающим значительным потенциалом.
Догу Перинчек — лидер турецкой партии Vatan ("Родина").
Партия "Родина", которая позиционирует себя как наследников идей Мустафы Кемаля Ататюрка и выступает с антизападных и антиамериканских позиций. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих — крестьян, созданной в 1919 году. Партия не представлена в парламенте страны, но обладает силой, особенно в регионах. В партии, на данный момент, состоит более 50 тысяч человек.
Под сиренью отлично растут эти растения.