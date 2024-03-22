С не собирается препятствовать экспорту сельхозпродукции из России в страны глобального Юга

ЕС не планирует вмешиваться в экспорт сельхозпродукции из России на юг

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не планирует препятствовать экспорту сельхозпродукции из России в страны глобального Юга.

Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

"Мы не хотим, чтобы Россия получала доходы на европейском сельхозрынке, в частности, на зерновом рынке…. Мы не хотим, чтобы российское зерно могло как-либо влиять на рынки ЕС, но транзит по-прежнему возможен, в том числе поставки в страны глобального Юга и другие государства будет обеспечен", — сообщила Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита стран Европейского Союза в Брюсселе.

Вместе с этим она обошла стороной вопрос журналистов о том, почему не рассматривается возможность введения таких же мер по отношению к украинской сельхозпродукции, что уже привело к нарушению равновесия на рынке ЕС.

Официальное предложение Европейской комиссии о введении дополнительных пошлин на зерновые, масличные культуры и продукцию их переработки из России и Белоруссии на территорию ЕС было опубликовано в пятницу.

Специалисты ранее были уверены, что такие действия приведут к увеличению стоимости этого товара.