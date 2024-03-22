В политических кругах растет критика в адрес президента Франции Эммануэля Макрона за его жесткую позицию в отношении России. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что Макрон все больше изолируется среди западных союзников, даже США призывают Киев воздержаться от атак на объекты в России, назвав французского лидера "безумцем".
Филиппо напомнил, что в Вашингтоне выражено недовольство атаками украинских беспилотников на российские энергетические объекты. По его словам, Макрон остается все более одиноким и смехотворным в своей агрессивной политике против России, призвав остановить "безумца Макрона".
Политик также высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский оказался в затруднительном положении.
Ранее Financial Times сообщало, что США призвали Киев прекратить атаки на российские энергообъекты, предупредив о риске роста мировых цен на нефть. Источники указывали, что Белый дом все больше разочарован "наглыми атаками" украинских дронов на нефтяные объекты в России. В Вашингтоне также опасаются ответных мер России против энергетической инфраструктуры, от которой зависит Запад.
В Кремле заявили, что предпочли бы, чтобы США призвали киевский режим отказаться от терроризма в отношении мирных объектов в России, как прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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