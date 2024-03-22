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Австралия присоединилась к коалиции по отправке БПЛА Украине

Австралия объявила о присоединении к коалиции БПЛА

1:45
Мир

Австралия присоединилась к коалиции по предоставлению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Украине, возглавляемой Великобританией и Латвией. Это решение было принято в ходе двусторонних консультаций на министерском уровне, в которых приняли участие представители внешнеполитических и оборонных ведомств.

Австралия объявила о присоединении к коалиции БПЛА
Фото: commons.wikimedia.org by DoroshenkoE is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Представители Австралии выразили готовность обучать украинский персонал в рамках "Операции Куду" и внести вклад в Международный фонд для Украины, управляемый Великобританией. Их решение присоединиться к коалиции по БПЛА было названо "ценным" и свидетельствующим о неизменной поддержке Украины со стороны Канберры.

Министры подчеркнули, что военные успехи Украины в Черном море являются свидетельством ее решимости. Они призвали всех, кто поддерживает тесные отношения с Россией, в частности Китай, воздерживаться от оказания помощи Москве и убедить ее прекратить специальную военную операцию. Великобритания и Австралия заявили о намерении продолжать координировать введение санкций и других мер, которые повысят цену проведения СВО.

Кроме того, представители двух стран выразили обеспокоенность по поводу последствий военной операции Израиля в Рафахе для мирных жителей. Они призвали к немедленному прекращению огня в Газе, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и освобождение заложников.

Ранее Великобритания и Латвия объявили о создании коалиции по предоставлению БПЛА Украине. В рамках этой инициативы Великобритания поставит Киеву тысячи БПЛА, финансируемых из выделенного пакета военной помощи. К коалиции уже присоединилась Канада, которая предоставила Украине более 100 камер для беспилотников и планирует отправить еще 800 дронов.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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