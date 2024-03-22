На Украине пропал интернет после объявления очередной воздушной тревоги

В некоторых регионах Украины наблюдаются перебои с интернетом. Об этом сообщает Netblocks.
Наихудшая ситуация в Купянске, где, по данным сервиса, интернета нет вообще. В Харькове уровень связи оценивается на 22% из возможных 100%.
Что касается других регионов, то в Хмельницкой области качество соединения оценивается на уровне 26-54%, а в Днепропетровской области — 28-54%, в Винницкой области - 43-56%, в Харьковской области - от 0 до 65%.
Затронуты, в том числе, такие города как Хмельницкий, Песочин, Изюм, Павлоград и другие.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что в Харькове прогремели 15 взрывов. После этого в городе появились проблемы с электроснабжением. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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