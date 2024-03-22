На Украине пропал интернет после объявления очередной воздушной тревоги

Netblocks: в нескольких регионах Украины появились проблемы с интернетом

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В некоторых регионах Украины наблюдаются перебои с интернетом. Об этом сообщает Netblocks.

Фото: pixabay.com by Free-Photos from Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Наихудшая ситуация в Купянске, где, по данным сервиса, интернета нет вообще. В Харькове уровень связи оценивается на 22% из возможных 100%.

Что касается других регионов, то в Хмельницкой области качество соединения оценивается на уровне 26-54%, а в Днепропетровской области — 28-54%, в Винницкой области - 43-56%, в Харьковской области - от 0 до 65%.

Затронуты, в том числе, такие города как Хмельницкий, Песочин, Изюм, Павлоград и другие.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в Харькове прогремели 15 взрывов. После этого в городе появились проблемы с электроснабжением. Подробнее об этом читайте в нашем материале.