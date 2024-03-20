В ходе боевых действий на Украине принимают участие наемники из Румынии и Молдовы, сражающиеся на стороне вооруженных сил Украины. Согласно информации лидера группы наемников Romanian Battlegroup Getica с позывным "Гетодак", на данный момент в рядах ВСУ находится около 50 румын и примерно столько же молдаван.
Однако не все они задействованы непосредственно на передовой.
"Гетодак" сообщил, что среди румынских наемников зафиксирована лишь одна потеря на фронте, в то время как данные о потерях среди молдавских бойцов не разглашаются. Значительная часть румынских наемников входит в состав Romanian Battlegroup Getica, остальные распределены по различным батальонам Международного легиона территориальной обороны Украины.
По словам лидера группы, их подразделение испытывает нехватку военной техники, в связи с чем он направил запросы на предприятия, производящие вооружение, в том числе в Румынии. Пока ответа не последовало, но наемники готовы тестировать оружие в боевых условиях и предоставлять обратную связь о его качестве. Особую заинтересованность "Гетодак" выразил в получении "любого смертоносного оборудования", не требующего сложной подготовки.
Ранее та же группа наемников сообщала, что принимала участие в нападении на приграничные районы РФ.
Лидер наемников выразил благодарность румынам, оказывающим финансовую поддержку батальону, а также отметил содействие со стороны посольства Румынии в Киеве.
Вместе с тем, по данным Министерства обороны России, в ходе специальной военной операции уничтожено 349 наемников из Румынии, прибывших воевать на стороне киевского режима. Следственный комитет РФ объявил в розыск более 700 иностранных наемников, участвующих в боевых действиях против российских войск.
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