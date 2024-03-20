Наемник с позывным "Гетдак", воюющий на стороне ВСУ, раскрыл численность молдаван и румын в составе ВСУ

Наемник из группы, принимавшей участие в атаках на госграницу РФ, сделал новое заявление

1:49 Your browser does not support the audio element. Мир

В ходе боевых действий на Украине принимают участие наемники из Румынии и Молдовы, сражающиеся на стороне вооруженных сил Украины. Согласно информации лидера группы наемников Romanian Battlegroup Getica с позывным "Гетодак", на данный момент в рядах ВСУ находится около 50 румын и примерно столько же молдаван.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Однако не все они задействованы непосредственно на передовой.

"Гетодак" сообщил, что среди румынских наемников зафиксирована лишь одна потеря на фронте, в то время как данные о потерях среди молдавских бойцов не разглашаются. Значительная часть румынских наемников входит в состав Romanian Battlegroup Getica, остальные распределены по различным батальонам Международного легиона территориальной обороны Украины.

По словам лидера группы, их подразделение испытывает нехватку военной техники, в связи с чем он направил запросы на предприятия, производящие вооружение, в том числе в Румынии. Пока ответа не последовало, но наемники готовы тестировать оружие в боевых условиях и предоставлять обратную связь о его качестве. Особую заинтересованность "Гетодак" выразил в получении "любого смертоносного оборудования", не требующего сложной подготовки.

Ранее та же группа наемников сообщала, что принимала участие в нападении на приграничные районы РФ.

Лидер наемников выразил благодарность румынам, оказывающим финансовую поддержку батальону, а также отметил содействие со стороны посольства Румынии в Киеве.

Вместе с тем, по данным Министерства обороны России, в ходе специальной военной операции уничтожено 349 наемников из Румынии, прибывших воевать на стороне киевского режима. Следственный комитет РФ объявил в розыск более 700 иностранных наемников, участвующих в боевых действиях против российских войск.