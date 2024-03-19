МИД Эстонии принял решение о присвоении российскому дипломату статуса персоны нон грата

Эстония высылает российского дипломата из страны

1:05 Your browser does not support the audio element. Мир

Дипломатические отношения между Эстонией и Россией вновь обострились. Министерство иностранных дел Эстонии предприняло жесткие меры, вызвав во вторник российского дипломата в Таллине.

Фото: phonoteka.org

В ходе встречи ему была вручена нота, объявляющая одного из сотрудников российской дипмиссии персоной нон грата.

Согласно заявлению пресс-службы эстонского внешнеполитического ведомства, представителю российского посольства недвусмысленно дали понять, что "Эстония не намерена мириться с действиями, направленными против ее независимости и суверенитета."

"МИД вызвал временного поверенного в делах РФ в Эстонии и вручил ему ноту о том, что сотрудник российского посольства, имеющий дипломатический статус, объявлен персоной нон грата. МИД проинформировал представителя посольства России, что Эстония не намерена терпеть действия России против независимости и суверенитета… и считает необходимым заявить об этом очень четко", — гласит сообщение Эстонского МИД.

В свою очередь, МИД РФ пообещал дать симметричный ответ на действия Эстонии.