"Это не установлено". Министр обороны Южной Кореи не стал комментировать версию Украины "резни в Буче"

Министр обороны Южной Кореи Син Вон-сик выразил сомнение в озвученной Украиной версии событий в Буче, сообщает РИА Новости.
Главу Минобороны пресса попросила дать оценку вероятности оставления тел гражданских, убитых, по заявлению Киева, российскими военными, при организованном выводе ВС РФ из Бучи.
"Что касается "российской резни в Буче", то, очевидно, что, поскольку пока это окончательно не установлено как явный факт, мне неуместно давать свои оценки", — заявил Син Вон-сик.
При этом министр отметил, что власти Южной Кореи осуждают действия России на Украине и считают, что они "не должны происходить".
В 2022 году Украина распространила фото- и видеоматериалы "российских преступлений в Буче Киевской области". В Минобороны России заявили, что это провокация со стороны киевского режима.
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