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"Это не установлено". Министр обороны Южной Кореи не стал комментировать версию Украины "резни в Буче"

Минобороны Южной Кореи усомнилось в правдивости украинской версии событий в Буче

1:02
Мир

Министр обороны Южной Кореи Син Вон-сик выразил сомнение в озвученной Украиной версии событий в Буче, сообщает РИА Новости.

Минобороны Южной Кореи усомнилось в правдивости украинской версии событий в Буче
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Главу Минобороны пресса попросила дать оценку вероятности оставления тел гражданских, убитых, по заявлению Киева, российскими военными, при организованном выводе ВС РФ из Бучи.

"Что касается "российской резни в Буче", то, очевидно, что, поскольку пока это окончательно не установлено как явный факт, мне неуместно давать свои оценки", — заявил Син Вон-сик.

При этом министр отметил, что власти Южной Кореи осуждают действия России на Украине и считают, что они "не должны происходить".

В 2022 году Украина распространила фото- и видеоматериалы "российских преступлений в Буче Киевской области". В Минобороны России заявили, что это провокация со стороны киевского режима.

Ранее американский сенатор-республиканец призвал передать ВСУ ракеты ATACMS для ударов по Крымскому мосту.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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