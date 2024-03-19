Ситуация вокруг Приднестровья накаляется: МИД Молдавии высылает российского дипломата

МИД Молдавии вышлет сотрудника посольства России

0:43 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Молдавия

Министерство иностранных дел Молдавии приняло решение о высылке сотрудника российского посольства из-за участия России в организации участков для голосования на территории Приднестровья на выборах президента РФ.

Фото: commons.wikimedia.org by Schlurcher is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Ранее сообщалось, что Приднестровье обратилось за помощью к России из-за экономического давления со стороны Молдавии. Глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев сообщил в интервью изданию Financial Times, что такое решение было принято на съезде депутатов всех уровней, состоявшемся 28 февраля в Тирасполе.

Он отметил, что из-за экономического давления Молдавии власти Приднестровья не могут выплачивать зарплаты, пенсии и социальные пособия.