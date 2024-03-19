Ситуация вокруг Приднестровья накаляется: МИД Молдавии высылает российского дипломата

Министерство иностранных дел Молдавии приняло решение о высылке сотрудника российского посольства из-за участия России в организации участков для голосования на территории Приднестровья на выборах президента РФ.
Ранее сообщалось, что Приднестровье обратилось за помощью к России из-за экономического давления со стороны Молдавии. Глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев сообщил в интервью изданию Financial Times, что такое решение было принято на съезде депутатов всех уровней, состоявшемся 28 февраля в Тирасполе.
Он отметил, что из-за экономического давления Молдавии власти Приднестровья не могут выплачивать зарплаты, пенсии и социальные пособия.
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