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Пленный солдат ВСУ рассказал, как проходит медицинская комиссия на Украине

"Руки, ноги есть — значит годен": пленный рассказал, как проходит медкомиссия

1:15
Мир

Один из пленных украинских военнослужащих рассказал о поверхностном характере медицинского освидетельствования при мобилизации в вооруженные силы Украины.

"Руки, ноги есть — значит годен": пленный рассказал, как проходит медкомиссия
Фото: president.gov.ua is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По его словам, медицинская комиссия проходила крайне формально и скоротечно — буквально за 2-3 минуты.

Пленный отметил, что во время этой процедуры практически не было возможности сообщить о каких-либо имеющихся заболеваниях или жалобах на состояние здоровья. Основным критерием годности признавалось лишь наличие рук и ног. Если конечности были на месте, то призывника сразу же признавали пригодным к службе, не вдаваясь в детали.

"Медкомиссия проходила очень быстро. Скажем так, две-три минуты, и все пройдено, там особо никто не прислушивался, даже пожаловаться на болячки практически шансов не было… Вот так посмотрели поверхностно: ага, руки-ноги есть — годен, да и все", — делится подробностями пленный.

По словам военнопленного, сотрудники украинских военкоматов вели себя крайне грубо и бесцеремонно с призывниками, применяя силу, выкручивая руки и запихивая людей в машины. Он также упомянул, что многие мобилизованные украинские военнослужащие просто хотят вернуться домой и забыть об этом кошмаре.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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