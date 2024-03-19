Один из пленных украинских военнослужащих рассказал о поверхностном характере медицинского освидетельствования при мобилизации в вооруженные силы Украины.
По его словам, медицинская комиссия проходила крайне формально и скоротечно — буквально за 2-3 минуты.
Пленный отметил, что во время этой процедуры практически не было возможности сообщить о каких-либо имеющихся заболеваниях или жалобах на состояние здоровья. Основным критерием годности признавалось лишь наличие рук и ног. Если конечности были на месте, то призывника сразу же признавали пригодным к службе, не вдаваясь в детали.
"Медкомиссия проходила очень быстро. Скажем так, две-три минуты, и все пройдено, там особо никто не прислушивался, даже пожаловаться на болячки практически шансов не было… Вот так посмотрели поверхностно: ага, руки-ноги есть — годен, да и все", — делится подробностями пленный.
По словам военнопленного, сотрудники украинских военкоматов вели себя крайне грубо и бесцеремонно с призывниками, применяя силу, выкручивая руки и запихивая людей в машины. Он также упомянул, что многие мобилизованные украинские военнослужащие просто хотят вернуться домой и забыть об этом кошмаре.
Порой актеры настолько правдоподобно изображают любовь и страсть, что зрители готовы их даже поженить. Или по крайней мере приписать им роман