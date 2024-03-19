Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев дал интервью, в котором связал раздражение стран Запада после выборов в РФ, с провалом их политики

Патрушев: попытки Запада учить другие страны демократии смотрятся нелепо

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По словам секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, обвинения Запада в адрес России в отсутствии демократии после президентских выборов объясняются раздражением США и Великобритании из-за провала их попыток дестабилизировать внутриполитическую обстановку в стране.

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Патрушев отмечает, что страны Евросоюза утратили самостоятельность суждений и суверенитет, молча игнорируя даже такие вопиющие инциденты, как теракт на "Северных потоках". Он подчеркивает, что Запад никогда не примирится с истинным народовластием и независимостью государств, преследуя инакомыслие и ограничивая участие народа в политике у себя дома.

Секретарь СБ РФ обвиняет западные страны в том, что на протяжении длительного времени они поддерживали фашизм в разных его проявлениях, а сейчас поощряют неонацизм, используют терроризм в своих целях, спонсируют антиконституционные режимы и проводят неоколониальную политику. В этой связи Патрушев называет нелепыми попытки Запада учить другие страны демократии.

По мнению российского чиновника, истинными причинами негодования западных государств является стремление граждан России к свободе и справедливости, которое они не готовы принять. Патрушев уверен, что англосаксонский мир никогда не примирится с независимостью и народовластием в других странах.