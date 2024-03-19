ПМР обратилась к России с просьбой оказать дипломатическое давление на Молдавию из-за ее позиции по отношению к республике

Приднестровье обратилось к России с просьбой оказать политическое и дипломатическое давление на Молдавию в связи с ухудшающейся экономической ситуацией в непризнанной республике. Такое решение было принято на съезде депутатов всех уровней, состоявшемся 28 февраля в Тирасполе.
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев пояснил, что обращение к Москве как гаранту урегулирования конфликта продиктовано необходимостью нормализовать отношения с Кишиневом. Экономическое давление со стороны молдавских властей привело к тому, что Приднестровье оказалось не в состоянии выплачивать зарплаты, пенсии и социальные пособия своим гражданам.
Игнатьев также сообщил, что съезд депутатов обратился к Международному Комитету Красного Креста из-за кризиса в сфере здравоохранения региона. Ограничения на импорт лекарств и медоборудования спровоцировали их дефицит и рост цен.
Участники съезда призвали международное сообщество не допустить дальнейшего обострения отношений между Приднестровьем и Молдавией и способствовать возобновлению диалога.
Ухудшение ситуации в Приднестровье началось после избрания президентом Молдавии Майи Санду, занявшей жесткую позицию в отношении Тирасполя. Обстановка обострилась в начале 2023 года, когда Кишинев ввел пошлины на товары, следующие транзитом через молдавскую территорию в Приднестровье после закрытия Украиной приднестровского участка границы в 2022 году.
Порой актеры настолько правдоподобно изображают любовь и страсть, что зрители готовы их даже поженить. Или по крайней мере приписать им роман