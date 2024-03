Японская Fujitsu все еще управляет военной системой Великобритании

Японская IT-компания Fujitsu по-прежнему управляет секретной военной системой Великобритании. Об этом сообщил портал inews.

