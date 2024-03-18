Японская Fujitsu все еще управляет военной системой Великобритании

Японская IT-компания Fujitsu продолжила контролировать секретную военную систему Англии

Японская IT-компания Fujitsu по-прежнему управляет секретной военной системой Великобритании. Об этом сообщил портал inews.

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Так происходит из-за того, что Великобритания не может поменять подрядчика, так как конкуренты Fujitsu не могут приступить к работе.

Японская IT-компания уже более 50 лет контролирует военную компьютерную систему, которая обеспечивает "стратегическое командование и контроль вооруженных сил Великобритании", несмотря на все скандалы с компанией.

Fujitsu контролирует выполнение госконтракта, несмотря на то что он был передан другой фирме почти два года назад.

"Правительство не хочет сближаться с Fujitsu после скандала, и теперь перед ним стоит задача найти им замену в некоторых ключевых областях обороны, — приводит издание слова одного из источников в английской разведке.

По его словам, сроки работы компании продлевают, потому что новые подрядчики не могут начать работать.