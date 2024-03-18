Euronews сообщает, что в Румынии строится крупнейшая в Европе база НАТО, предположительно из-за конфликта на Украине

НАТО строит крупнейшую в Европе военную базу из-за Украины

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Европейское издание Euronews сообщает, что в Румынии альянс НАТО приступ к строительству новой, крупнейшей на территории Европы, военной базы. В сообщении сказано, что она будет продолжением авиабазы ВВС Румынии "Михаил Когэлничану", которая уже стоит на этой территории.

Фото: flickr.com by U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. Ryan Crane is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Известно, что на строительство базы будет затрачено почти 2,5 миллиарда евро, а ее площадь будет ровняться почти трем тысячам гектар. Проектом предусмотрены жилые помещения, с учетом детских садов, школ, магазинов, аптек, больниц. То есть всего, что нужно для военнослужащих и членов их семей, которых планируется поселить на территории базы. А это почти 10 000 человек.

Для военной базы выбрали город — порт Констанца, которая находится на берегу Черного моря. В новом геополитическом контексте, по мнению экспертов, развитие базы укрепит восточный фланг НАТО.