Euronews сообщает, что в Румынии строится крупнейшая в Европе база НАТО, предположительно из-за конфликта на Украине

Европейское издание Euronews сообщает, что в Румынии альянс НАТО приступ к строительству новой, крупнейшей на территории Европы, военной базы. В сообщении сказано, что она будет продолжением авиабазы ВВС Румынии "Михаил Когэлничану", которая уже стоит на этой территории.

Фото: flickr.com by U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. Ryan Crane is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license