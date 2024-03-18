Euronews сообщает, что в Румынии строится крупнейшая в Европе база НАТО, предположительно из-за конфликта на Украине

Европейское издание Euronews сообщает, что в Румынии альянс НАТО приступ к строительству новой, крупнейшей на территории Европы, военной базы. В сообщении сказано, что она будет продолжением авиабазы ВВС Румынии "Михаил Когэлничану", которая уже стоит на этой территории.
Известно, что на строительство базы будет затрачено почти 2,5 миллиарда евро, а ее площадь будет ровняться почти трем тысячам гектар. Проектом предусмотрены жилые помещения, с учетом детских садов, школ, магазинов, аптек, больниц. То есть всего, что нужно для военнослужащих и членов их семей, которых планируется поселить на территории базы. А это почти 10 000 человек.
Для военной базы выбрали город — порт Констанца, которая находится на берегу Черного моря. В новом геополитическом контексте, по мнению экспертов, развитие базы укрепит восточный фланг НАТО.
Актер ушел из жизни из-за проблем с сердцем.