Глава МИД Италии считает, что отправка войск НАТО на Украину может привести к третьей мировой войне

В МИД Италии заявили, что НАТО не должна направлять войска на Украину

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Антонио Таяни, который занимает пост главы МИД Италии, сказал, что в случае отправки армии НАТО на Украину может начаться третья мировая война.

Фото: flickr.com by European People's Party is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Таяни считает, что НАТО не следует принимать участие в конфликте Киева и Москвы, так как это может привести к войне с Россией.

Министр подчеркнул, что Киев уже получает всю возможную помощь: ресурсы, вооружение, финансы и технику. Он считает, что отправлять солдат будет просчетом, ведь жители Италии, что не удивительно, этого не желают.

Напомним, что ранее президент Франции сообщал о том, что есть вероятность отправки европейских армий на Украину для ее поддержания в конфликте с Россией. Большинство стран, входящих в НАТО, ответили, что не планируют такой шаг.