Александр Камышин отверг идею борьбы между оборонными компаниями Украины и Европы

Украинские оборонные компании не будут конкурировать с западными

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Александр Камышин сообщил, что оборонные компании Киева не смогут составить конкуренцию промышленности европейский стран. Он подчеркнул, что у Украины есть запасные преимущества, но они не для конкуренции. Они дополнят то, что дает Европа и НАТО.

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Со слов министра, Украина хочет остановить поступление финансовой помощи от партнеров. И помимо этого, Киев ведет переговоры с некоторыми странами, чтобы они профинансировали закупки у оборонных компаний Украины.

Напомним, что ранее Камышин согласился с тем, что Киев находится в зависимом положении от поддержки Запада. Он заявил, что при объединении ВПК Украины, ЕС и США они не смогут конкурировать с российской оборонной промышленностью.